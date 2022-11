Antwerp en Radja Nainggolan gaan uit elkaar: “De club zal meewerken aan een mogelijke transfer”

Einde verhaal tussen Antwerp en Radja Nainggolan. De Great Old zal de flamboyante middenvelder niet meer opnemen in de A-kern na een reeks incidenten.

“Vanavond vond een gesprek plaats tussen Radja Nainggolan en de clubleiding”, klinkt het in een mededeling. “Door de WK-break was het nodig om even met elkaar rond de tafel te gaan zitten. Er is beslist om Radja niet opnieuw in de A-kern op te nemen. De club zal meewerken aan een mogelijke transfer.”

Nainggolan stond eerder deze week na een dagje afwezigheid woensdag weer op het trainingsveld bij de B-kern van Antwerp. Dinsdag meldde hij zich met buikgriep op de club en keerde hij na een bezoekje aan de dokter huiswaarts. ‘Il Ninja’ kreeg een dag flinke kritiek van de voorzitter te slikken maar bleef wel hopen op een nieuwe kans.

“Ik wil er alles aan doen om zo snel mogelijk opnieuw op het veld te staan. Hopelijk krijg ik die kans ook”, reageerde hij na de uithaal van voorzitter Paul Gheysens. Die verweet Nainggolan dat hij zich niet als een sportman gedraagt en liet weten dat hij de transfer waar in de zomer van 2021 zo veel om te doen was, niet opnieuw zou doen.

Prestigetransfer

Het zag er allemaal zo mooi uit toen Nainggolan op 13 augustus 2021 met veel bombarie zijn intrede deed in Deurne-Noord. Gheysens en zijn echtgenote Ria gingen gewillig op de foto met hun kersverse prestigetransfer. De duim omhoog, toen nog alles koek en ei, maar Nainggolan haalde vaker de krant met zijn fratsen dan met zijn prestaties. Zo ook recent: eerst was er het rijden zonder rijbewijs, waarna hij zelfs even in de cel belandde. Vervolgens het vape-incident op Sclessin. Daarop verbande de club Nainggolan, die ook een paar keer te laat op de club arriveerde, voor onbepaalde tijd naar de B-kern, waar hij dus nog altijd zit.