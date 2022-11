DERDE PROVINCIALE. Gestaakte match in 3B, 41 doelpunten op spektakelspeeldag in 3C

In 3A haalde Velm zwaar uit in Linkhout (1-6). Kortessem won de derby op het veld van Vliermaal en blijft alleen aan de leiding. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. In 3B moest Bocholt B het onderspit delven in de derby tegen Kaulille. Het regende doelpunten in 3C want er werden maar liefst 41(!) treffers genoteerd. Dat waren er gemiddeld meer dan vijf per wedstrijd. Lees hier alle verslagen uit derde provinciale.(divu/krth/edst)