Leider Léopold wint met doelpunt verschil in Leuven, Dragons wipt over Gantoise in Hockey League

Na een interlandpauze van twee weken heeft leider Léopold zondag de competitie hervat met een 5-6 zege in Leuven. Ook Dragons boekte een nipte uitzege: 2-3 bij Orée. Het wipte zo over Gantoise, dat tegen Waterloo een 1-2 nederlaag leed, en is nu de eerste achtervolger van Léopold. Gantoise en Waterloo staan op de plaatsen drie en vier.