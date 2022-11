Zwitserland viert tegen Australië voor het eerst de eindwinst in Billie Jean King Cup

Zwitserland heeft zondag in het Schotse Glasgow een eerste keer de Billie Jean King Cup, de opvolger van de Fed Cup, in de prijzenkast mogen plaatsen, na een 2-0 overwinning tegen Australië in de finale.

Jil Teichman (WTA 35) effende het pad tegen Storm Sanders (WTA 237) na een slopende driesetter: 6-3, 4-6 en 6-3. Belinda Bencic (WTA 12) maakte de klus vervolgens eenvoudig af tegen Ajla Tomljanovic (WTA 33) met 6-2 en 6-1.

Voor Zwitserland was het de tweede finale op rij. Vorig jaar verloren Bencic, Teichmann, Viktorija Golubic en Stefanie Vögele in de eerste finale van de vernieuwde Fed Cup met 2-0 van Rusland. Australië werd toen in de halve finales met 2-0 uitgeschakeld door Zwitserland. In 1998 werd Zwitserland al een eerste keer runner-up van het landentoernooi voor vrouwenteams, toe met Martina Hingis als speerpunt.

Australië stond voor de negentiende keer in de finale. Het won de Fed Cup zeven keer: in 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973 en 1974. Na die laatste gewonnen finale greep het land ondertussen liefst tien keer (1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1984, 1993, 2019 en 2022) net naast de hoofdprijs.

