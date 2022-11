Kris Eyckmans brengt met VHL lastige trip tot goed einde: “Set drie was het ideale moment om Simon Peeters van de bank te halen”

Het werd een bijzondere zondagavond voor VHL, want met Hofmans, Huysegoms, Christiaens, Malisse, Vande Velde en Van Walle telt Guibertin zes ex-VHL’ers in de groep om Leuvenaar Simon Van de Voorde als rasechte streekgenoot niet te vergeten. Bovendien zijn de Waals-Brabanders uitstekend aan het seizoen begonnen met een bijna stunt tegen het ongenaakbare Roeselare (2-3-nederlaag) en 0-3-winst op het veld van vicekampioen Menen.

VHL was dus gewaarschuwd en dat bleek ook tijdens de openingsfase, want na de 3-1 van Guibertin controleerden de Leuvenaars in block-defense, terwijl ook de opslagdruk op niveau was. “We begonnen goed dankzij de aanvallende impulsen van Tuerlinckx en het constante niveau van Berre Peters, die misschien eerder in de schaduw stond, maar heel stabiel speelde”, zegt coach Kris Eyckmans.

In set twee was Haasrode Leuven op achtervolgen aangewezen en kon de thuisploeg rekenen op een sterke Gil Hofmans: 5-3 werd 16-13, maar de Leuvense receptie bleef op een hoog niveau spelen, terwijl er ook aanvallend erg efficiënt met de kansen werd omgegaan. Zo scoorden Van Elsen (2 op 2) en De Paepe (3 op 3) aan 100 procent en toonde de jonge Beelaert zich eveneens messcherp (aanvallend 4 op 5).

Gouden wissel

Guibertin gaf echter niet op en stak vooral in het midden een tandje bij dankzij een sterk blokkerende Huysegoms (vier killblocks) en een onstuitbare Simon Van de Voorde (6 punten): van 19-16 ging het naar 24-22 en de thuisploeg kreeg zowaar twee setpunten. VHL hapte naar adem en dus werd de pas herstelde Simon Peeters van de bank gehaald om alsnog het verschil te maken.

Eyckmans: “Hij is pas terug aan het trainen en kan nog geen volledige wedstrijd aan, maar set drie was het ideale moment om Simon te brengen, want de ganse ploeg had het moeilijk. Hij had enorm veel goesting en energie en heeft dat ook op de ploeg overgebracht.”

Een gouden wissel dus van de coach, want Peeters lukte twee perfecte recepties en was aanvallend goed voor twee op twee. Nadien zorgden de klasse van aanvoerder Tuerlinckx en een killblock van De Paepe op Van de Voorde ervoor dat de twee setpunten werden weggewerkt en het eerste matchpunt werd benut. “Ik ben zeker tevreden over onze wedstrijd en de drie punten. Na de zege tegen Aalst is onze trein hopelijk vertrokken”, besluit Eyckmans.