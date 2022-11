VERSLAG GP SÃO PAULO 2022. George Russell boekt allereerste overwinning in Formule 1, Max Verstappen pas zesde na botsing met oude rivaal Lewis Hamilton

George Russell heeft zijn allereerste zege in de Formule 1 beet. De 24-jarige Brit reed vanaf pole position een sterke race in São Paulo en bezorgde Mercedes eindelijk de eerste overwinning van het seizoen. Teammaat Lewis Hamilton maakte het feest compleet door tweede te worden, de laatste plek op het podium was voor Ferrari-rijder Carlos Sainz Jr. Max Verstappen eindigde pas als zesde nadat hij in de beginfase botste met Hamilton.

Wat voorafging...

Het 21ste en voorlaatste weekend van het seizoen bracht de piloten naar Interlagos in São Paulo, Brazilië. Het was meteen ook het derde sprintweekend van het seizoen. De kwalificatie werd gereden op vrijdag, waar in de regen een enorme verrassing te noteren viel: Kevin Magnussen veroverde in zijn bescheiden Haas de pole position. Die mocht hij op zaterdag proberen verdedigen in een sprintrace van 24 rondes.

Zoals verwacht kon de sterke Deen zijn eerste startplek niet vasthouden. In plaats daarvan was het George Russell die de sprintrace won en zo op pole mocht starten in de Grote Prijs. Na een gridstraf voor Carlos Sainz Jr. mocht Lewis Hamilton als tweede aanschuiven naast zijn Mercedes-teamgenoot, Max Verstappen en Sergio Pérez startten op plekken drie en vier.

Hoe verliep de start?

Aanvankelijk goed, maar halverwege de eerste ronde ging het toch mis op Interlagos. De als achtste gestarte Magnussen kreeg een kleine tik van Daniel Ricciardo en verloor zo de controle over zijn Haas. Magnussen ging rond, Ricciardo kon de Deen niet meer ontwijken. De race van beide piloten zat er zo al snel op, de safety car kwam de baan op terwijl de brokken geruimd werden.

Hoe kwam de zege tot stand?

Bij de herstart liep het opnieuw mis, en hoe. Max Verstappen probeerde Lewis Hamilton buitenom in te halen in bocht één, faalde, en probeerde het dan af te werken in bocht twee. Verstappen liet zijn wagen staan, Hamilton stuurde in: een botsing was het logische gevolg. Hamilton kon verder zonder al te grote schade maar viel terug naar de achtste plaats. Verstappen moest op zijn beurt de pits in voor een nieuwe neus en kreeg op de koop toe een tijdstraf van 5 seconden.

Enkele bochten verder was er nog een tweede incident, deze keer tussen Charles Leclerc en Lando Norris. Leclerc probeerde de Brit buitenom in te halen in bochten 6 en 7, maar ook zij kwamen met elkaar in botsing. Leclerc boorde zijn Ferrari de muur in, maar kon wel verder. Hij mocht net als Verstappen een nieuwe voorvleugel halen. Zo kon het gebeuren dat na amper 8 rondjes Verstappen en Leclerc plots zeventiende en achttiende waren.

Voorin trok George Russell zich er allemaal niets van aan. De 24-jarige Brit nam de wedstrijd resoluut in handen en reed weg van eerste achtervolger Pérez. Nummer drie Carlos Sainz was in tegenstelling tot die twee op de gele mediumband gestart, maar de Spanjaard zag zijn alternatieve strategie meteen gefnuikt worden toen een tear-off in zijn brakeduct vast kwam te zitten. Sainz moest de pits in om die te laten verwijderen en viel zo terug in het middenveld.

Lewis Hamilton maakte de omgekeerde beweging. De zevenvoudig wereldkampioen vocht zich terug naar plek drie, rekte zijn eerste stint uit, en iets na halfweg haalde hij Pérez in voor de tweede plaats. Teammaat Russell zat nog eens tien seconden verderop en was dus buiten bereik… tot Lando Norris’ McLaren stilviel in ronde 53 en de safety car opnieuw moest uitrukken.

Alle tijdsverschillen vielen weg en dus moest Russell plots achterom kijken. Hij mocht de laatste 12 rondes aanvatten op de softbanden, net als teammaat Hamilton. Pérez op plek drie reed rond op de mediums, terwijl nummer vier Sainz versere softs had. Russell behield echter de controle en liep samen met Hamilton weg. De twee zilveren wagens maakten elkaar het leven niet lastig, waardoor Russell zijn eerste zege in de F1 pakte. Meteen ook de eerste zege van dit seizoen voor Mercedes, en dankzij Hamiltons tweede plek was het meteen dubbel feest.

Sainz kon zich na enkele rondes intussen voorbij Pérez kon wurmen. Die werd vervolgens ook nog ingehaald door Leclerc, Fernando Alonso en teammaat Verstappen, die vierde, vijfde en zesde werden. Esteban Ocon, Valtteri Bottas en Lance Stroll pakten de laatste punten op plekken acht, negen en tien.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

De start en herstart leverden meteen vuurwerk op, en ook daarna verveelde de race in São Paulo niet. Hamilton, Verstappen en Leclerc zorgden constant voor actie met hun inhaalraces, maar ook de andere piloten zaten niet stil. En door de late safety car kregen we een spannende eindfase.

Wat onthouden we van deze race?

Dat de Formule 1 er met George Russell een nieuwe winnaar bij heeft en dat Mercedes eindelijk zijn eerste race van het jaar gewonnen heeft. Beter laat dan nooit. Volgende week krijgen de Zilveren Pijlen meteen een kans om er nog eentje bij te doen, want dan wordt in Abu Dhabi de allerlaatste race van het jaar gereden.