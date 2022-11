Herfstkampioen KRC Genk sluit de heenronde af met een demonstratie in het Lotto Park

Herfstkampioen KRC Genk sluit de heenronde (46 op 51) af met een voorsprong van tien punten op nummer twee Union. Titelverdediger Club Brugge volgt nog drie punten verder. En de kloof met Anderlecht bedraagt na een demonstratie in het Lotto Park (0-2) inmiddels … 26 punten. Soms spreken cijfers boekdelen.

‘Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion!’ Het strijdlied van Lange Jojo mag in 2022 als een anachronisme klinken, het gaf in een bomvol Lotto Park wel het gevoel dat er een topper zat aan te komen.

Kampioenenvoetbal

De vlam sloeg vanaf minuut 1 in de pan, het ‘kampioenenvoetbal’ kwam van de razendsnel combinerende bezoekers. Slag om slinger sneed Racing met heerlijke baltoetsen door de Brusselse boter. Op het veld van zijn ex-club toverde vooral een weergaloze El Khannouss aan de bal. De openingen werden gezocht én gevonden op de flanken, waar het overtal voortdurend met vloeiende positiewissels werd uitgespeeld.

Vooral de linkerflank van Anderlecht, waar de 20-jarige N’Diaye aan zijn lot werd overgelaten door Amuzu, werd op die manier knock-out geslagen. Als bij wonder vloeide er voor rust slechts één doelpunt uit voort. El Khannouss had kilometervreter Munoz voor de zoveelste keer weggestuurd en dan weet je intussen wel wie er voor doel opduikt om de strakke voorzet tegen de netten trappen. Nummer dertien van Gouden Stier Paul Onuachu bekroonde na een dik kwartier de Genkse overmacht: 0-1.

© Dick Demey

Triest: weer vuurpijlen

De schade had voor de thuisploeg nog een stuk hoger kunnen oplopen. Maar een knal van El Khannouss strandde op de brede bast van… Onuachu, die zelf ook nog eens van dichtbij naast trapte. Verder stopte Van Crombrugge de doorgebroken Trésor af en vond meer dan eens de laatste pass van Paintsil of Munoz zijn bestemm(el)ing niet.

Anderlecht holde amechtig achter de bal aan, maar prikte ook enkele keren tegen via Amuzu, die alleen aan aanvallen dacht en zo ook twee keer door de buitenspelval werd geloodst. Verschaeren trapte één voorzet over doel, een messcherpe McKenzie werkte de andere in hoekschop.

LEES OOK. En de malaise gaat verder: Anderlecht - KRC Genk even stilgelegd nadat ultragroep vuurpijlen het veld opgooit

Jammer genoeg duurde de eerste helft drie minuten langer dan voorzien. Eens te meer door een groep debielen, die het nodig vond om vlak voor rust vuurpijlen richting speelveld te schieten. Laat ons hen vooral geen supporters meer noemen.

© Dick Demey

El Khannouss in speeltuin

Het uitpuilende bezoekende vak liet zich gelukkig wel van zijn beste zijde zien. De hossende Genk-fans werden dan ook uitgebreid verwend. Vijftien minuten pauze volstonden immers niet voor Anderlecht-coach Veldman om een tactisch antwoord te vinden op de Genkse suprematie.

Ook na rust amuseerde een weergaloze El Khannouss zich als een kind in een speeltuin. Paintsil en Trésor aarzelden nog te lang om de trekker over te halen maar na een volgende doorsteekpass van de 18-jarige Marokkaanse WK-ganger was het wel prijs. Paintsil glipte voor de tigste keer door de thuisdefensie, Arteaga liep - net zoals tegen KV Mechelen - de voorzet aan de tweede paal binnen: 0-2.

© BELGA

Rood voor Arteaga

Vandevoordt moest uitzonderlijk Verschaeren nog een keertje afstoppen, maar meer dreiging van een machteloos Anderlecht kwam er niet uit. Zelfs niet met elf tegen tien, nadat een strenge Van Driessche een kwartier voor tijd Arteaga had uitgesloten voor een fout op de doorgebroken Fabio Silva.

KRC Genk sluit dus na een tiende (!) competitiezege op rij de heenronde af met een historische 46 op 51. En mag nu voluit genieten van bijna zes weken rust tijdens het WK. Het is hen gegund.

© BELGA