Duidelijke boodschap voor De Ketelaere vlak voor WK: Rode Duivel blijft op de bank bij AC Milan, zelfs Vranckx krijgt minuten

AC Milan is door een klein gaatje gekropen thuis tegen Fiorentina. Pas in de extra tijd kon het dankzij een eigen doelpunt van Milenkovic zegevieren. Charles De Ketelaere keek toe vanop de bank, Aster Vranckx en Divock Origi mochten wel minuten maken. En zelfs bepalend zijn.

Net na zijn overgang naar AC Milan mocht De Ketelaere nog vaak in de basis beginnen, maar dat is na een aantal (veel) mindere prestaties niet langer het geval. CDK begon dan ook vanop de bank voor de thuismatch tegen Fiorentina. Ook Origi en Vranckx zaten daar.

De drie Belgen waren na amper twee minuten getuige van de openingsgoal van Rafael Leao. De Portugees sneed als een mes door de Fiorentijnse boter en vierde à la Ronaldo. De bezoekers brachten zich via Barak wel weer in de wedstrijd.

Divock Origi mocht tien minuten na rust opdraven en omdat de 1-1 ook diep in de tweede helft nog steeds op het bord stond, zag Stefano Pioli geen andere keuze dan eveneens Aster Vranckx de wei in te sturen. Onze landgenoten voelden elkaar duidelijk goed aan want dankzij hen kwam de winning goal tot stand. Vranckx gooide de bal voor doel en Origi bracht de bezoekende defensie zodanig van de wijs dat Milenkovic het leer in eigen doel werkte.

Milan houdt zo alsnog de drie punten thuis en komt in de stand op 8 punten van soevereine leider Napoli. Voor Charles De Ketelaere zal het toch een match om snel te vergeten worden, zeker als je ziet dat Origi en Vranckx de plaats van rechtstreekse concurrenten Brahim Diaz en Rade Krunic mochten innemen.

