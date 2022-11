Emma Meesseman maakt geslaagde comeback na blessureleed: “Mijn geweten liet het niet toe om terug te keren naar Rusland”

Emma Meesseman (29) debuteerde zaterdag voor haar nieuwe Turkse ploeg Fenerbahçe. Ze maakte haar comeback na anderhalve maand blessureleed. In Istanbul, haar nieuwe thuishaven, spraken we Meesseman over haar kuitblessure, haar nieuwe Turkse uitdaging, de Belgian Cats en haar gewezen ploeggenote Brittney Griner, die nog steeds vastzit in een Russische cel.