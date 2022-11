In 4A heeft Zonhoven Utd. B leider Juve B een eerste nederlaag toegediend. De trein van J. Borgloon raast verder want de leider in 4B pakte zijn tiende zege op rij. Achel B won in 4C de topper van Eksel B, WAVO haalde zwaar uit in 4D (7-0 tegen Lanklaar). Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)