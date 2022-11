Plane hunters zoeken naar restanten vliegtuigwrak uit WOII in Dilserbos. — © TV Limburg

In het Dilserbos in Dilsen-Stokkem zijn vandaag de restanten van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. Het toestel crashte op 14 maart 1945 in de omgeving van Sparrendal.