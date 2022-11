EERSTE PROVINCIALE. Bree-Beek nadert tot op punt van leider, Meeuwen wint degradatietopper

Leider Zepperen-Brustem moest bij Bregel vrede nemen met een draw (0-0) en ziet zo Bree-Beek, dat het nipt (2-1) haalde van Helson, naderen tot op één punt. Park verloor in Achel en wordt bijgebeend door datzelfde Achel en Torpedo (0-2 in Alken). Onderaan verloren de laatste vier Hechtel, Helson, Juve en Alken. De kloof met de middenmoot wordt groter. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)