Videoclip met moordscène in kerk zorgt voor verontwaardiging in Eisden: “Gebrek aan respect”

In Maasmechelen zijn de kerkbezoekers van Eisden-Tuinwijk verontwaardigd na het zien van een videoclip die in de Sint-Barbarakerk werd opgenomen. Vooral het feit dat de 20-jarige artieste Sonayou met bebloede handen in het doopvont zit, schiet bij de gelovigen in het verkeerde keelgat.