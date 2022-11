Familie van neergestoken agent reageert voor het eerst en geeft nieuwe foto vrij

“Onze familie is erg getroffen door dit drama”, klinkt het in een korte mededeling. Ze vragen een beetje begrip om in alle rust te kunnen rouwen en bedanken iedereen voor de woorden van troost.

“Vandaag en de komende dagen zullen wij, familie, vrienden en verwanten, ons aan Thomas wijden, over hem waken, hem eren voor de metgezel, de zoon, de broer, de neef, de vriend die hij is en die hij zal blijven.”

De familie heeft ook een nieuwe foto verspreid van Thomas en vraagt de media om die te gebruiken. “Ter nagedachtenis van ons kind”.

Ze noemen hun zoon een vrijgevig man die een hekel had aan onrecht en gepassioneerd was in wat hij deed, zowel prive als in zijn professionele leven.

De mail is ondertekend door zijn ouders, zijn broer en zus en zijn partner.