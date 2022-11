Shorttracker Tineke den Dulk wint 500 meter in Bormio

Tineke den Dulk heeft tijdens internationale shorttrackwedstrijden in Bormio de 500 meter gewonnen. In een klassement over 500, 1.000 en 1.500 meter eindigde Den Dulk als vierde. De overwinning ging naar Valentina Ascic uit Kroatië.

Het ging een week na de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City om de dertigste editie van de Alta Valtellina Trophy, waarvoor Belgische shorttrackers op eigen kosten naar Italië waren gereisd.

Bij de mannen was Adriaan Dewagtere met de achtste plaats in het algemeen klassement de beste Belgische schaatser. De eerste plaats was voor de Nederlander Bram Steenaart. In de aflossing over vijf kilometer werd een Belgisch kwartet (Dewagtere, Enzo Proost, Rino Vanhooren en Warre Noiron) tweede, achter Hongarije.