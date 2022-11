Delfine Persoon slaat tegenstandster voor 18.000 toeschouwers al snel tegen de grond, maar wint niet door eigen schuld

In de Coca-Cola Arena in Dubai, voor 18.000 man, heeft Delfine Persoon (37) de kamp om de WBC Silver-titel bij de superpluimgewichten niet gewonnen. Maar ook niet verloren. De refs oordeelden dat Persoon een tik gaf die ze niet had mogen uitdelen omdat haar tegenstander tegen de grond aan het gaan was. Resultaat: een ‘no contest’ wegens een ongeoorloofde slag.

Een taaie tante moest Persoon bekampen, net als haar een ‘ancienne’. Ikram Kerwat is er 38, een Duitser met Tunesische roots. Tegenover Kerwat heeft Persoon een erelijst om u tegen te zeggen: voor de kamp had ze slechts 14 profkampen achter de rug waarvan ze er elf had gewonnen tegenover 50 profkampen van Persoon (waarvan ze er 47 won).

Persoon was duidelijk de betere, sloeg Kerwat al gelijk neer. Maar toen de Duitse aan het wankelen was, gaf Persoon haar nog een tik. De refs grepen in, oordeelden dat de wedstrijd geen winnaar noch verliezer kende omdat ze een niet-geoorloofde slag uitdeelde: een zogeheten ‘no contest’ dus. Ze krijgt de zege niet toegekend.

Persoon was jarenlang de wereldkampioene bij de lichtgewichten.