Kelly Vos uit Riemst had van vriendinnen een cadeaubon van 150 euro gekregen. — © Tom Palmaers

Riemst/Genk

Toen Kelly een cadeaubon wilde valideren, stelde de zaakvoerder dat die maar voor 50 procent geldig was. Wilde ze méér, dan moest ze dat aan de vorige uitbater vragen, want die had de bon verkocht. Kan dat?