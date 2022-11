Thomas Detry kan leidersplaats niet verzilveren en eindigt 13e in Zuid-Afrika

Het vakje met aantal zeges op de DP World Tour blijft bij Thomas Detry op nul staan. De 29-jarige Brusselaar die na de derde van de Nedbank Golf Challenge de leiding had, vond in de slotronde zijn beste golfspel niet en moest finaal tevreden zijn met de dertiende plaats. Winnaar werd de Engelsman Tommy Fleetwood die zijn titel prolongeerde.

De nachtmerrie/droom van die eerste toernooizege op een “main tour” blijft Thomas Detry achtervolgen. Andermaal lukte het niet om zijn “maiden” zege te pakken. Het nummer 81 van de wereldranglijst zag hoe verder de slotronde vorderde zijn kansen verkleinden. Het begon nog veelbelovend met een birdie op hole 2 en zo zag hij zijn voorsprong verdubbelen naar 2 slagen (-10). Dan draaide de situatie zich volledig. Hole 3 en 8 met telkens een drie putt en hole 5 na een mindere bunkerslag leidden tot bogeys. Even vond 29-jarige Brusselar het vuur terug met birdies op hole 9 en 10. Maar de heropstanding was van heel korte duur. Hole 11, 14, 15 en 16 moest onze landgenoot een bogey noteren. Alle hoop was nu echt weg want de kloof met de leider bedroeg al 6 slagen. Finaal rondde Detry de slotronde in 77 slagen (+5), meteen zijn slechtste toernooiscore, en kwam hij uit op een totaal van -4.

Geen Dubai

Deze dertiende plaats in Zuid-Afrika heeft nog een bijkomende consequentie voor Thomas Detry. Hij eindigt als 54ste in de “Race to Dubai”, de verdienerslijst van de DP World Tour, en hij zal volgende week niet mogen start in zijn Dubai. Enkel de eerste 50 spelers versieren startrecht voor het DP World Tour Championship, de seizoensafsluiter op de voormalige European Tour.