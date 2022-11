Luca Brecel heeft revanche beet tegen Lyu Haotian in York

Luca Brecel (WS-11) heeft zich zondag in York voor de achtste finales van het UK Championship geplaatst. In de eerste ronde versloeg hij Lyu Haotian (WS-36) met 6-4. Hij nam zo revanche voor de 4-0 nederlaag die de 24-jarige Chinees hem eind vorige maand aansmeerde in de achtste finales van het Northern Ireland Open.

Brecel kwam het best uit de startblokken en nam met een 124 century een 2-0 voorsprong. De volgende drie frames kwam Brecel er niet aan te pas. Lyu potte breaks van 58, 97 en 79 weg, terwijl de Maasmechelaar amper één rode bal potte. The Belgian Bullet won wel het volgende spel en kwam met breaks van 72 en 55 tot op één frame van de overwinning. In het negende frame potte Brecel ook nog een 55 weg, maar Lyu deed met 79 beter. Een spel later maakte Brecel het wel af.

Om een plaats in de kwartfinales neemt Brecel het op tegen de winnaar van een duel tussen de Schot John Higgins (WS-5) en de Engelsman Tom Ford (WS-32). Die partij wordt zondagavond gespeeld.

© WST

Vorig jaar schopte Brecel het tot de finale van het UK Championship, een van de Triple Crown-toernooien (met het wereldkampioenschap en het Masters). Toen moet hij in de finale met 10-5 het onderspit delven voor Zhao Xintong (WS-8). Die Chinees zal hij dit jaar niet tegenkomen. “The Cyclone” werd zaterdag meteen uitgeschakeld door de Engelse kwalificatiespeler Sam Craigie (WS-47). Zondag liet ook de Australiër Neil Robertson (WS-2) zich verrassen. De toernooiwinnaar van 2013 en 2015 leed een 6-2 nederlaag tegen Joe Perry (WS-30). Stuart Bingham (WS-14) of Liam Highfield (WS-42) wordt de volgende tegenstander voor Perry.