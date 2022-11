Elise Mertens stopt na amper drie maanden opnieuw de samenwerking met haar coach

Philippe Dehaes zal in 2023 niet de coach van Elise Mertens (WTA-29) zijn. — © BELGA

Philippe Dehaes zal in 2023 niet de coach van Elise Mertens (WTA-29) zijn. “We hebben samen beslist om de samenwerking niet voort te zetten”, bevestigde Dehaes, zonder meer details prijs te willen geven. De Hamontse werd sinds midden augustus begeleid door de 51-jarige Brabander.

Mertens en Dehaes begonnen hun samenwerking op het WTA Masters 1.000 van Cincinnati. Voordien was Simon Goffin coach van de Hamontse, die donderdag 27 wordt. De broer van Simon Goffin had het in december 2021 overgenomen van Robbe Ceyssens.

Met Dehaes aan haar zijde won Mertens vorige maand het WTA 250-toernooi van Monastir, haar enige toernooizege in het enkelspel dit seizoen.