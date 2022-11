Bart Swings niet op finishfoto in eerste finale massastart als olympisch kampioen: “Niet steeds aan mij om alles dicht te rijden”

Op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Noorse Stavanger is Bart Swings zondag op de massastart als vijfde geëindigd. Bij de vrouwen werd Sandrine Tas achtste.

Swings - die zijn eerste massastarts als olympische kampioen schaatste - weigerde achter de Duitser Felix Rijhnen en de Oostenrijker Gabriel Odor aan te gaan, toen die twee al in de eerste ronden ontsnapten. Beiden pakten bijna een ronde, Rijhnen won.

Swings en Rijhnen zijn in de zomermaanden als skeeleraars ploeggenoten bij Powerslide. In het verleden knapte de Duitser menigmaal een klusje voor de olympische kampioen. In de eindsprint waren de Nederlander Bart Hoolwerf en de Italiaan Andrea Giovannini sneller dan Swings, die eerder dit weekend achtste op de 1.500 meter en zevende op de 5 kilometer.

“Het is er nog wat inkomen duidelijk. Het was de eerste van jet seizoen en dat was toch te voelen”, lachte Swings toen. Na de verloren massastart was hij iets scherper. “Het moet niet steeds aan mij zijn om alles dicht te rijden. Dat ga ik niet vanaf de eerste wereldbeker beginnen doen. De sprint? Daar zat ik wat te vroeg op kop.”

Bij de vrouwen zegevierde de Canadese Ivanie Blondin, die de Nederlandse rijdsters Marijke Groenowoud en Irene Schouten, de olympische kampioene, aftroefde. Na een sterk begin was Tas achterin het deelneemstersveld terechtgekomen. De West-Vlaamse heeft zich dit schaatsjaar als doel gesteld iedere keer de finale te halen. Wat dat betreft is tot nu toe aan de voorwaarde voldaan. In de halve eindstrijd, twee uur voor de finale, klasseerde ze zich als vierde.

Verrassendste schaatser van het weekeinde was Jordan Stolz. De achttienjarige Amerikaan won zondag in de goed bezette Sörmarka Arena de 1.000 meter, nadat hij vrijdag eerste was geworden op de 1.500 meter. Met 1:08.73 versloeg Stolz in een rechtstreeks duel de Nederlandse olympische kampioen Thomas Krol.

De 1.000 meter bij de vrouwen was een prooi voor Jutta Leerdam. Het schaatsfenomeen was in Noorwegen sneller dan het Zuid-Koreaanse talent Min-Sun Kim en olympisch kampioene Miho Takagi. Leerdam werd eerder knap tweede op de 500 meter.

“Ik had veel scenario’s in mijn hoofd, maar dit was er niet één van. Dat je over een olympisch kampioene kruist, is bijzonder. Ik vreesde even voor een moeilijke wissel, maar ging gewoon voorlangs. Een mooie revanche voor de Spelen. Lekker dat ik hem nu al win, terwijl ik geen eens een heel goede rit reed. Mijn basisniveau is omhoog gegaan en dan is dit dus mogelijk. Ik rijd makkelijker, meer ontspannen, zit dieper en ben sterker geworden,” aldus Leerdam bij de NOS.