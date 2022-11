Laurens Sweeck temt thuisrijder Van der Haar in de sprint na bloedstollende cross aan de Beekse Bergen, Iserbyt blijft aan de leiding in Wereldbeker

Laurens Sweeck heeft de Wereldbekermanche aan de Beekse Bergen in het Nederlandse Hilvarenbeek gewonnen. In een snelle en attractieve cross kon het meerdere kanten uit, maar werd het finaal een sprint met drie. Sweeck haalde het daarin voor Van der Haar en Vanthourenthout.

Een nieuwe omloop in de crosskalender aan het Safaripark in de Beekse Bergen. De renners waren in ieder geval enthousiast over dit parcours en gingen zoals verwacht snel van start. De eerste namen? Zwitsers kampioen Kuhn en Van der Haar. Daan Soete en Laurens Sweeck zaten niet ver weg. Het viertal bleef samen bij het ingaan van de tweede ronde. Maar niet veel later kwam er afscheiding. Nog voor de tweede passage aan de balken scheurden Van der Haar, Sweeck en Europees kampioen Vanthourenhout (die geen sterke start kende) zich af van de rest. Zo hadden ze al snel acht seconden voorsprong.

Maar het bleef niet bij drie tenoren. Joris Nieuwenhuis voelde zich duidelijk als een vis in het water in eigen land en naderde meer en meer. De Nederlander van Baloise Trek Lions kwam uiteindelijk ook aansluiten en gaf een uitstekende indruk. De drie gekende namen hadden meer dan hun handen vol met de ietwat onverwachte tegenstander.

Sprint

In de voorlaatste ronde versnelden Sweeck en Vanthourenhout, Van der Haar moest wat ruimte laten. Enkele seconden daarachter zat Nieuwenhuis met Iserbyt. Laurens Sweeck, die vrijdag nog triomfeerde in Niel, onderscheidde zich nogmaals in de zandstrook, maar kreeg z’n concurrenten er niet af. Integendeel, Eli Iserbyt deed finaal nog helemaal mee na een ware inhaalrace.

In de sprint kon de leider in de Wereldbeker wel net niet meedingen voor de dagwinst. Die was weggelegd voor Laurens Sweeck, die thuisrijder Lars van der Haar en Europees kampioen Michael Vanthourenhout het nakijken gaf. Iserbyt blijft aan de leiding in de Wereldbeker.

Uitslag:

1. Laurens Sweeck

2. Lars van der Haar

3. Michael Vanthourenhout

4. Joris Nieuwenhuis

5. Eli Iserbyt