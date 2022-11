REACTIES. Toby Alderweireld ziet een gemiste kans: “Als Club te pakken was, was het vandaag”, Mignolet vindt dat Club “altijd moest winnen”

“Als je 2-0 achter staat, in de denk ik 75ste minuut, dan voelt dit wel als een gewonnen punt”, vertelt Vincent Janssen, die belangrijk was bij beide Antwerpse goals. “Ja, ik zat niet heel goed in de wedstrijd, maar als je uiteindelijk belangrijk kan zijn met een goal en een assist op Brugge, dan is het toch wel lekker meegenomen. Of het een terechte penalty was? Dat weet ik niet, het was heel moeilijk voor mij om dat te zien.”

Casper Nielsen: “Teleurstellend op dit moment”

“Het is een harde realiteit nu. Ik denk dat we een goede match spelen en dan krijgen we plots twee goals tegen. Erg teleurstellend op dit moment. Of ik Frey uit het oog verloor? Ik weet het niet. Ik kan me de fase niet meer 100% herinneren. Ik moet het nog eens herbekijken.”

Toby Alderweireld: “Als Club te pakken was, was het vandaag”

“Ik denk dat we vandaag mentaliteit getoond hebben. Als we wat meer kwaliteit tonen voorin, dan zouden we hier met drie punten aan de haal kunnen gaan”, aldus Alderweireld. “De laatste pass en de juiste keuzes voorin waren gewoon niet goed genoeg vandaag. Als Club te pakken was, dan was het zeker vandaag. Maar goed, we hebben hier een punt gehaald en niet verloren. Zeker als je 2-0 achterstaat op het einde. Een goede mentaliteit die we dus toonden en daarom ben ik trots op mijn ploeg.”

Alderweireld ging ook nog verder in op het WK dat voor de deur staat. “Alles staat al klaar. Alleen moet ik nog een dikke knuffel aan mijn kinderen geven. Hopelijk zie ik ze vier weken niet. We gaan er alles aan doen daar om België trots te maken. Ik ga er met m’n hart spelen. We gaan zo ver mogelijk geraken. Laten we met z’n allen achter het team staan en er gewoon het beste van maken.”

Simon Mignolet: “Normaal moeten we altijd winnen”

“We moeten de wedstrijd gewoon winnen. Maar ik denk dat we in feite ook voldoende gedaan hebben om te winnen. Het resultaat is een teleurstelling. Bij het eerste tegendoelpunt kunnen we beter doen, dat is eigenlijk het enige dat Antwerp gecreëerd heeft. Zeker in de tweede helft. In de eerste helft was het spel meer in evenwicht en hebben ze ook halve kansen gehad. Normaal moeten we hier altijd winnen.”

Ook Mignolet kwam nog terug op de penaltyfase. “Ik heb de beelden nog niet terug gezien, maar het voelde toch iets te licht aan om er voor te fluiten. In zo’n emotioneel beladen wedstrijd tegen Antwerp gaat er altijd wel geduwd en getrokken worden en gaan er fases zijn maar absoluut geen die over de schreef gingen. Ik denk dat je dan in zo’n match moet kunnen aanvoelen dat dit veel te licht is om een penalty te geven. Dan moet je vandaag meer dan één penalty geven.”