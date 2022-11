Zes doden bij vliegtuigbotsing tijdens show in Dallas

Een bommenwerper van het type Boeing B-17 Flying Fortress en een jachtvliegtuig van het type Bell P-63 KingCobra zijn in volle vlucht gebotst, aldus de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

De crash vond plaats tijdens ‘Wings Over Dallas’, een vliegshow op Dallas Executive Airport, ongeveer vijftien kilometer ten zuiden van het centrum van de stad. Op het moment van de botsing waren er zo’n 4.000 toeschouwers aanwezig. “Dit is een verschrikkelijke tragedie”, zo verklaarde burgemeester Eric Johnson. “Bid alstublieft voor de zielen van diegenen die hun leven riskeerden om onze families vandaag te entertainen en te onderwijzen.”

Meerdere video’s die op Twitter werden geplaatst, tonen aan dat twee vliegtuigen in de lucht leken te botsen voordat ze allebei snel daalden, waardoor een groot vuur en zwarte rookpluimen de lucht in stegen. “Ik stond er gewoon naar te kijken”, zegt getuige Anthony Montoya. “Ik was in complete shock en ongeloof. Iedereen in de buurt snakte naar adem. Iedereen barstte in tranen uit.”

© AP

Tweede Wereldoorlog

De B-17, een immense viermotorige bommenwerper, was een hoeksteen van de Amerikaanse luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Kingcobra, een Amerikaans gevechtsvliegtuig, werd tijdens de oorlog voornamelijk gebruikt door Sovjet-troepen. De meeste B-17’s werden gesloopt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en er zijn er vandaag de dag nog maar een handvol over, die volgens Boeing grotendeels te zien zijn in musea en vliegshows.