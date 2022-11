Restauratie Big Ben na vijf jaar afgerond: Londense klok weer te horen

Na een opknapbeurt van de klokkentoren is de Big Ben in Londen vanaf zondag weer dagelijks te horen. De renovatie zou oorspronkelijk al vorig jaar klaar zijn, maar liep onder meer door de coronapandemie vertraging op.

Om klokslag 11 uur lokale tijd luidde de Big Ben elf keer ter gelegenheid van Remembrance Day, de jaarlijkse herdenking van oorlogsslachtoffers in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee werd twee minuten stilte ingeluid. Voortaan is de klok weer elk kwartier te horen.

De Elizabeth Tower met de wereldberoemde klok staat aan de Theems, midden in het centrum van Londen. De restauratie van de 179 jaar oude klokkentoren begon in 2017. Sindsdien was de Big Ben alleen bij hoge uitzondering te horen, zoals toen het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie officieel verliet en voor de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth.

De restauratie was aanvankelijk begroot op omgerekend bijna 35 miljoen euro. De kosten zijn inmiddels bijna verdrievoudigd tot ruim 90 miljoen euro. Er werd onder meer asbest gevonden.