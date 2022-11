“Lichaam van overleden toeriste Natacha de Crombrugghe onderweg naar België”

Het lichaam van Natacha de Crombrugghe, de Belgische toeriste die om het leven kwam tijdens een trektocht in Peru, is volgens Peruaanse media onderweg naar ons land. Het lichaam zou dit weekend naar België worden gerepatrieerd.

Op 24 januari van dit jaar verdwijnt de 28-jarige Natacha de Crombrugghe, een juriste uit Linkebeek, tijdens een trektocht in Peru. Ze wordt het laatst gezien in Cabanaconde, een dorpje in het Andesgebergte, vanwaaruit ze alleen zou zijn vertrokken voor een trektocht door de Colca Canyon, een kilometerslange kloof in het zuiden van het land. Ondanks een grote zoekactie worden pas acht maanden later menselijke resten aangetroffen in de Colca-rivierbedding. Op 6 oktober, nog eens twee weken later, komt dan de bevestiging dat het wel degelijk om het lichaam van de Belgische toeriste gaat.

Natacha de Crombrugghe stierf na een klap op het hoofd, zo blijkt intussen uit onderzoek. Voorlopig is echter niet duidelijk of dat kwam door een ongeluk of dat ze werd vermoord.

Meteen na de formele identificatie wilden de ouders van Natacha hun dochter laten overbrengen naar België. Maar daar kregen ze niet meteen de toestemming voor. Eind oktober verklaarden de ouders dat ze nog steeds wachtten op toestemming van de lokale autoriteiten. “Ze ligt nog steeds in het mortuarium. We weten echt niet waarom dit zo lang duurt”, zo luidde het een paar weken geleden.

Nu zou er dan toch schot in de zaak zijn gekomen. De Peruaanse krant El Buho schrijft dat de stoffelijke resten van de Belgische op 9 november met een lijkwagen vanuit het mortuarium zijn vertrokken en dat het lichaam vervolgens werd overgebracht naar hoofdstad Lima. Vandaaruit zou het lichaam dit weekend worden overgevlogen richting België.