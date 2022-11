Ze is dan toch te kloppen: Shirin van Anrooij verslaat Fem van Empel aan de Beekse Bergen en pakt eerste zege van het seizoen

Fem van Empel had elk van de eerste vier Wereldbekermanches gewonnen en wilde er aan de Beekse Bergen in Hilvarenbeek maar al te graag vijf op een rij van maken. De kersverse Europese kampioene kreeg al vroeg in de race voorin gezelschap van landgenotes Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Ceylin del Carmen Alvarado, wereldkampioene Marianne Vos en de Hongaarse Kata Blanka Vas.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de voorlaatste ronde kwam er verdere afscheiding: Van Empel reed samen met Van Anrooij en Pieterse weg. Bij het ingaan van de slotronde probeerde Van Anrooij het dan maar op de verrassing. De 20-jarige renster van Baloise Trek Lions kreeg zowaar een gaatje, want Van Empel en Pieterse keken naar elkaar. Op de streep hield Van Anrooij een paar lengtes over op het sprintende duo, Van Empel werd tweede en blijft uiteraard wel stevig leider in de Wereldbeker.

Alvarado viel net naast het podium, wereldkampioene Vos werd vijfde voor Vas. Lucinda Brand werd bij haar terugkeer in het veld (na een blessure, red.) zevende.

Van Anrooij: “Alles gegeven in laatste ronde”

Shirin van Anrooij maakte uiteindelijk het verschil bij het ingaan van de slotronde. “Ik kwam bij Pieterse en Van Empel en zag dat ze wat vertraagden”, legde de winnares uit. “Ik versnelde dan maar en ging erop en erover. Toen heb ik alles gegeven in de laatste ronde. Sven (Nys, red.) zei dat ik er een lange sprint moest van maken. Ik kwam de zandbak goed door en ben foutloos gebleven in de laatste ronde. Dit geeft veel vertrouwen naar de toekomst.”

Puck Pieterse: “Meer zat er niet in”

Puck Pieterse streed tot het einde mee om de zege, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een derde plaats. “Het bleef een kloofje van vier seconden”, vertel Na de balken dacht ik het dicht te rijden maar het lukte niet. Ik zat goed in het wiel van Fem (van Empel). Zo heb ik er toch een podiumplek kunnen uitslepen. Meer zat er niet in.”