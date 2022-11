Veldrijders lovend voor nieuw parcours in Hilvarenbeek: “Richard Groenendaal heeft er iets moois van gemaakt”

Aan het Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, net over de grens met België, wordt zondag de vijfde manche van de Wereldbeker veldrijden gereden. Dat gebeurt op een nieuw parcours met veel zand. Voor de start toonden Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zich alvast lovend. Favoriet Laurens Sweeck verwacht op het zanderige parcours een wedstrijd waarin positionering belangrijk zal zijn.

Eli Iserbyt: “Leuk parcours”

Vrijdag was hij nog een van de pechvogels in Niel, twee dagen later hoopt Wereldbekerleider Eli Iserbyt op een beter resultaat dan vierde. “Vandaag is een nieuwe dag, een nieuwe race. Het is een leuk parcours, Richard Groenendaal heeft er iets moois van gemaakt. Het heeft wat van Neerpelt, Oostmalle, Rosmalen… je ziet wel dat het van hem komt.”

“Ik denk dat we een zanderige ondergrond als deze nog niet hebben gehad dit seizoen, dus tof dat het erbij komt. En ze hebben op het zand zelf nog wat zand bijgegoten, denk ik”, zegt een lachende Iserbyt, die Laurens Sweeck en Lars van der Haar naar voren schuift als favorieten. “Ik rij hier liefst met de grifo, maar volgens mij kan je ook met een semi-slick rijden. Ik hoop dat het gevoel goed is, dan kan er veel. Het einde van mijn wedstrijd in Niel was heel goed, dat hou ik in gedachten. En ik hoop dat ik dan vandaag een goede prestatie kan afleveren.”

Laurens Sweeck: “Het zal drummen worden”

“Het zand ligt niet overal even los”, vertelde specialist Laurens Sweeck vooraf. “Ik denk dat iedereen op niveau dit wel kan. Ik heb een goeie conditie, dus dat zou zich hier ook moeten kunnen vertalen in een resultaat. Het is wel heel snel, vergelijkbaar met Oostmalle. Al vind ik het nog net iets minder lastig. Het zal drummen worden, opschuiven is hier ook moeilijk. Je gaat snel van bocht naar bocht, waar er ook maar één ideale lijn is en afwijken dus niet echt een optie is.”

“Dat Eli Iserbyt mij en Lars van der Haar naar voren schuift als favorieten? Ik denk dat dat wel klopt, ja. Ik denk dat de jonge mannen hier ook wel eens mee kunnen spelen, een Thibau Nys bijvoorbeeld. In de Wereldbeker is de ambitie toch wel om zo goed mogelijk te eindigen. Winst is nog niet uitgesloten, er kan nog heel veel”, aldus de winnaar van eergisteren in Niel. (Lees verder onder de foto)

Lars van der Haar en Laurens Sweeck. — © BELGA

Lars van der Haar: “Dochtertje is er voor het eerst bij”

“Wat het hier zo lastig maakt? Het onthouden waar je links of rechts moet, en welk spoor je moet kiezen”, stelt Nederlands kampioen Lars van der Haar. “Er liggen ook wat boomwortels op lastige plekken. Of ik het jammer vind dat we niet echt in de dierentuin rijden? Ik hoef geen leeuw achter me aan te hebben, laat ons de leeuwen maar zijn die jagen (lacht). De laatste parcoursen lagen me allemaal wel, vandaag zal dat denk ik ook zo zijn. Ik ga sowieso voor een mooie plek, en hopelijk kan ik winnen. Mijn dochtertje is er voor het eerst bij op de cross, want het is eens dichtbij huis. Ik wil me daarom niet extra bewijzen, maar het is wel fijn.”

Michael Vanthourenhout: “Een nieuwe locatie is wel plezant”

“Vandaag ga je niet vuil over de finish komen”, vertelde Michael Vanthourenhout, de man met de witte trui van de Europese kampioen. “Het is een mooi rondje, maar ook heel snel. Er zullen veel renners bij elkaar zijn. Er zijn veel plekken waar je enkel in één rij kunt rijden, dus ik denk dat Eli Iserbyt en ik daar wel wat voor elkaar kunnen betekenen. Maar op zich zijn er ook langs het water enkele stukken waar het rechtdoor en snel zal gaan.”

“We kunnen wel iets proberen met de ploeg, maar op het einde van de koers zal de sterkste man wel winnen. Laurens Sweeck en Lars van der Haar schuif ik naar voor, maar Eli kan dit ook wel. Hopelijk zit ik er ook bij. En een nieuwe locatie is wel plezant. Ik ben 28 jaar en rij al sinds ik bij de nieuwelingen zit op dezelfde parcoursen, dus het is leuk om eens iets nieuws te hebben. Dat mag af en toe eens”, aldus Vanthourenhout.