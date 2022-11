Steven Defour en Rob Schoofs beseffen dat KV Mechelen een kadootje kreeg: “Erg voor Charleroi, maar we zijn niet rouwig om de drie punten”

“We schenken KV Mechelen, een rechtstreekse concurrent voor Play-Off 2, op deze manier drie gouden punten. Onvoorstelbaar”, fulmineerde Mehdi Bayat, algemeen directeur van Charleroi. Gouden punten waren het inderdaad. KV Mechelen stond ruim twintig minuten voor tijd 1-0 in het krijt na een treffer van Benbouali en een tweede thuistreffer hing meer in de lucht dan de gelijkmaker. Vele Mechelaars bleven onder hun niveau en enkel Coucke oversteeg de middelmaat. Coach Steven Defour was dan ook groots genoeg om toe te geven dat de verwachte drie punten een kadootje genoemd mogen worden.

“Ik leef mee met Frank (Defays, red.) en zijn spelers. Zij hebben hier uiteindelijk niets mee te maken. Maar hoe erg dit voor hen ook is, ik ben niet rouwig om het feit dat we de volle buit mee graaiden. De regels zijn voor iedereen duidelijk.”

“Supporters denken tegenwoordig dat ze heel veel macht hebben”, reageerde ook aanvoerder Rob Schoofs. “Waar gaat dit naartoe? Elk weekend is er wel ergens een voorval met de supporters. Geen idee wat ze hiermee willen bereiken.”

© BELGA

Na amper één minuut zat het spel al op de wagen. Rookbommetjes werden ontstoken en honderden tennisballen vlogen de grasmat op. KVM-doelman Gaëtan Coucke maakte zich snel uit de voeten richting middencirkel. “Mehdi, casse-toi de chez nous” (Mehdi, ga weg!, red.) en “Où est l’argent” (Waar is het geld, red.) klonk het uit de kelen van spionkop Storm Ultras 2011. De harde kern van de Karolo’s was het niet eens met het beleid van Mehdi Bayat, die Charleroi het afgelopen decennium nochtans twee keer de Europa League in loodste.

Nog geen kwartier later vlogen er alweer vuurpijlen door de lucht. Ref Jan Boterberg gebood de spelers naar binnen. In de hoop dat de thuisaanhang zou afkoelen. Dat deed die... tot minuut 67. Opnieuw vloog er pyrotechnisch materiaal op het veld: meteen het einde van de wedstrijd.

“Het was al vanaf de eerste helft duidelijk dat ze zaken op het veld wouden gooien”, reageerde Schoofs. “Voor Charleroi en zijn spelers is dit heel jammer. Maar voor ons zijn het natuurlijk drie belangrijke punten. Al is daar alles mee gezegd. Je kan moeilijk over voetbal praten als je dit ziet.”

Werk aan de winkel tijdens WK

Over het voetbal was er inderdaad weinig te zeggen. Het uitverdedigen van Peyre, de ruimte op de Mechelse linkerflank, te laks verdedigen van Bates bij de 1-0, een onzichtbare voorlijn... Veel sportieve opstekers waren er buiten de onverwachte driepunter niet, buiten het goede keeperswerk van Coucke dan.

“Ik zit hier dan ook met een gemengd gevoel”, aldus Defour. “Op basis van de eerste zestig minuten maakten we geen aanspraak op de zege. Zelfs voor een punt brachten we te weinig. Nochtans zag ik mogelijkheden om Charleroi pijn te doen. Alleen zat er technisch gezien te veel afval in ons spel. We wisten dat er in balverlies nog werk aan de winkel is, maar vandaag was het de eerste keer onder mij dat het ook in balbezit niet liep zoals we wilden. Simpele passes gingen vaak mis. We weten wat te doen tijdens de WK-stop.”

© BELGA

KV Mechelen sluit de heenronde zo af met een 21 op 51, zes punten minder dan vorig seizoen. Al waren het er zonder het kadootje van de Storm Ultras 2001 (al beweren zij dat de derde en fatale interventie niet van hen kwam, red.) natuurlijk negen minder. Geel-rood vond 24 keer de weg naar de netten, wat er vijf minder waren dan vorig seizoen. Mits een forfaitwinst tegen Charleroi kunnen dat er deze heenronde dus ook 29 worden. Que tegengoals liggen de 30 stuks van dit seizoen (exclusief de goal van Benbouali zaterdag, red.) in lijn met vorig seizoen, al incasseerde het er toen zeven in één duel tegen Anderlecht. Het contrast qua spelkwaliteit met vorig seizoen blijkt puur op basis van de cijfers dus niet zo sterk. Ondanks de wisselvallige heenronde - een trainersontslag incluis – en een non-match als afsluiter, kan iedereen die KV Mechelen een warm hart toedraagt toch met een vrij gerust gevoel de WK-break in. Gered is geel-rood nog niet, maar de kloof met plaats 16 is er. Met dank aan de ‘fans’ van Charleroi.