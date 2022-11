Frank Smeets neemt ontslag als burgemeester van Pelt, 27-jarige Dennis Fransen volgt hem op

Frank Smeets was de eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Pelt. “Ik word deze week zestig jaar en voel dat de verantwoordelijkheid van het burgemeesterschap steeds zwaarder weegt. Dag en nacht paraat staan voor onze inwoners. Luisteren naar de noden van alle Peltenaren en hiermee aan de slag gaan. De eindverantwoordelijkheid dragen voor een gemeentelijke organisatie van 400 medewerkers. Het weegt door. Ik doe dit met hart en ziel, maar zie tegelijkertijd dat er binnen onze partij jonge, talentvolle mensen klaarstaan die bruisen van het enthousiasme. Dat stelt me gerust en heeft me overtuigd om de fakkel door te geven. Ik zou graag tijd willen nemen om andere dingen te doen in mijn leven. Dat is een persoonlijke keuze.”

Frank Smeets bereidde als fusiecoördinator de fusie voor en werd als lijsttrekker van cd&v Pelt in 2018 verkozen als burgemeester. “De fundamenten van die nieuwe gemeente zijn nu gelegd. Er is geïnvesteerd in duurzame gemeentelijke gebouwen, met de twee gemeentehuizen aan de Oude Markt en aan het Kerkplein en de uitgebreide gemeentewerf. We maken Pelt klaar voor de toekomst: het Beleidsplan Ruimte Pelt en een ambitieus klimaatplan vormen de basis voor belangrijke infrastructuurwerken. Als duurzame en kindvriendelijke gemeente is Pelt klaar voor een volgende stap naar de toekomst als toonaangevende gemeente in Noord-Limburg.”

Jonge wind

De voltallige cd&v-fractie in de gemeenteraad en lokale partijraad hebben Dennis Fransen unaniem voorgedragen als nieuwe burgemeester. Dennis werd in 2018 voor het eerste verkozen met 1.131 voorkeurstemmen en zetelt sindsdien als cd&v-fractieleider in de gemeenteraad. Hij is 27 jaar jong en bruist van energie. Zijn frisse en nuchtere blik op Pelt, gecombineerd met veel steun en ervaring binnen het schepencollege en de gemeenteraad, maken dat Dennis werd aangeduid tot kandidaat-burgemeester. Aan het hoofd van een team van ervaren bestuurders en personeelsleden zal hij een nieuwe jonge wind laten waaien. Net zoals dit in het verleden gebeurd is met Frank Smeets, Raf Drieskens en Jaak Fransen.

“Met zijn jeugdig enthousiasme en werkkracht kan hij Pelt een beloftevolle toekomst geven. Met het volste vertrouwen draag ik mijn mandaat over aan een bestuurder die van aanpakken weet, en samen met een sterke ploeg verder zal bouwen aan onze prachtige gemeente”, aldus Frank Smeets.

Dennis Fransen is momenteel advocaat en kijkt er naar uit om burgemeester van Pelt te worden. “De afgelopen vier jaar heb ik Pelt letterlijk en figuurlijk zien groeien. Vanuit de stevige fundamenten wil ik Pelt laten blijven groeien, bloeien en bruisen. Het is fantastisch wonen, leven en werken in Pelt en dit moet zo blijven. Generatie na generatie na generatie. Dat ik als burgemeester voorgedragen wordt door de voltallige fractie met ervaren bestuurders, doet mij deugd. Als kind van de fusie ben ik klaar om elke dag het verschil te maken voor onze inwoners. Zoals Pelt van onze ploeg gewoon is.”

Schepen Ann Van Dorpe

Ook Ann Van Dorpe, schepen van Welzijn, Gezin en Buurtgerichte Zorg, heeft omwille van persoonlijke redenen besloten een stap opzij te zetten en haar mandaat door te geven aan Els Kuppens. “Soms moet je een deur sluiten, zodat die voor een ander kan opengaan. Pelt verdient een schepen die er 100% kan staan en nabij kan zijn. Door een combinatie van verschillende factoren, lukte me dat niet meer. Ik kijk dankbaar terug op de afgelopen jaren.”

Gemeenteraadslid Els Kuppens (35) zal haar bevoegdheden overnemen. “Als gemeenteraadslid was ik de afgelopen jaren al nauw betrokken bij het welzijnsbeleid van onze gemeente. Vanuit mijn ervaring als ergotherapeut en docent aan Thomas More wil ik als schepen op een structurele manier bij te dragen aan het welzijn van alle Peltenaren. Ik heb grote schoenen te vullen, maar samen met Dennis en de hele ploeg zal ik mij met volle goesting voor 100% smijten.”