Christina Applegate zal wellicht nooit meer acteren

Christina Applegate (50), wereldberoemd geworden door haar rol van Kelly Bundy in de komische reeks ‘Married with children, denkt dat haar rol in de Netflix-serie ‘Dead to me’ mogelijk haar laatste ooit zal zijn. Omdat ze multiple sclerose (MS) heeft, weet de Amerikaanse actrice niet of ze straks nog in staat is om te acteren.

“De rol van Jen Harding is misschien wel de laatste die ik zal spelen”, zegt de Amerikaanse actrice aan Variety. “Met mijn ziekte weet ik niet hoe capabel ik nog ben. Maar dit was een geschenk”, zo stelt de actrice over haar rol in ‘Dead to me’.

Bij Applegate, die getrouwd is met de Nederlandse bassist Martijn LeNoble, werd begin 2021 de diagnose MS vastgesteld. Op de set van de serie werd steeds rekening gehouden met haar conditie. “Als ik ’s ochtends belde dat ik de trap niet af kon komen, zeiden ze: Oké, dan doen we het vandaag niet. Dan nemen we andere dingen op.”

Eerder meldde Applegate dat ze door haar ziekte altijd een wandelstok nodig heeft. Ook liet ze weten twintig kilo te zijn aangekomen.