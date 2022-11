Voormalig tenniskampioen Boris Becker mag gevangenis binnenkort verlaten: “Thuis voor Kerstmis”

Voormalig tenniskampioen Boris Becker, die eerder dit jaar in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld werd tot 2,5 jaar cel wegens fraude, mag eind dit jaar de gevangenis verlaten en zal aan Duitsland worden uitgeleverd. Dat meldt de Britse tabloid The Sun.

De 54-jarige Duitser, die ooit nog nummer 1 van de wereld in het tennis was en tijdens zijn carrière zes grand slams wist te winnen, zit al enkele maanden in een Britse gevangenis. In april werd hij veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens het achterhouden van 2,5 miljoen pond voor zijn curator na zijn faillissement in 2017.

Volgens gerechtelijke bronnen zou Becker echter nog voor het jaareinde aan Duitsland worden uitgeleverd. De beslissing past in een versnelde regeling waarbij buitenlandse oplichters naar hun thuisland worden gestuurd om de druk op de Britse gevangenissen te verlichten. Becker zou volgende maand vrijkomen. “Hij zal op tijd thuis zijn voor Kerstmis”, zo verklaarde een bron binnen de gevangenis aan The Sun.

“Hoewel Engeland al vele jaren zijn thuis is, zijn we blij voor Boris dat hij in aanmerking komt voor een vervroegde vrijlating en naar Duitsland kan reizen”, zo reageerde de voormalige woordvoerder van de ex-tenniskampioen. “Ik weet zeker dat het veel voor hem en zijn familie zal betekenen om met Kerstmis herenigd te worden.”

