Brits minister van Financiën kondigt ingrijpende belastingverhogingen aan

Hunt liet doorschemeren dat de belastingtarieven meer zullen stijgen voor de rijkeren. De reële inkomens zullen naar verwachting dalen. “We moeten de moeilijke waarheid erkennen dat als we allemaal de lonen met de inflatie zouden verhogen, de inflatie hoog zal blijven.” Hij belooft dat zijn plan de inflatie naar beneden zal krijgen en zal zorgen voor een gezonde groei.

De minister zal donderdag zijn langverwachte plan voorstellen. Volgens mediaberichten is er een begrotingstekort van ongeveer 40 miljard pond (46 miljard euro).

De levensmiddeleninflatie in het Verenigd Koninkrijk is in oktober op een nieuw record uitgekomen. In oktober betaalden Britse consumenten 11,6 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar.

Liz Truss

Bovendien moet de conservatieve regering het vertrouwen van de financiële markten terugwinnen na de omstreden begrotingsplannen van de voormalige Britse premier Liz Truss. Zij wilde forse belastingverlagingen doorvoeren en de overheid zou ook flink meer gaan uitgeven. Daarvoor wilde Truss veel geld lenen, waardoor het begrotingstekort nog verder dreigde op te lopen. Dat falende economische beleid kostte haar het premierschap.

“De uitweg uit deze situatie is de inflatie zo snel mogelijk naar omlaag krijgen”, verklaarde Hunt nog. Hij beloofde echter dat hij donderdag niet enkel slecht nieuws zal aankondigen. “Als je mensen vertrouwen wilt geven voor de toekomst, moet je eerlijk zijn over het heden”, benadrukte hij tegelijkertijd.

Zijn plan zal de inflatie verlagen, de hoge energieprijzen onder controle houden en opnieuw een gezonde groei opleveren, zo kondigde Hunt aan. Om dit te bereiken, zullen besparingen in de openbare diensten nodig zijn, zei hij nog. Zo zou er geen extra geld meer zijn voor de gezondheidsdienst NHS, liet hij doorschemeren.