Dronken chauffeur speelt rijbewijs kwijt door te claxonneren aan de McDrive in Bilzen

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft vrijdag een 30-jarige Lanakenaar gecontroleerd nadat hij ongeduldig claxonneerde aan de McDrive in Bilzen. Hij bleek te veel gedronken te hebben en verloor zijn rijbewijs.

De aandacht van de politieploeg werd vrijdagavond getrokken door een voertuig dat in de wachtrij van de McDonald’s stond in Bilzen. De 30-jarige bestuurder uit Lanaken begon immers te claxonneren om zijn ongeduld uit te drukken. Hij werd gecontroleerd en bleek 1,8 promille alcohol in zijn bloed te hebben, meer dan drie keer zo veel als toegelaten. De man moest zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen afgeven en kreeg een pv voor rijden onder invloed en het onrechtmatig gebruik van zijn claxon.

Zaterdag in de vroege ochtend mocht ook een 68-jarige Bilzenaar zijn rijbewijs voor 6 uur inleveren nadat hij 1,3 promille blies. Even later werd ook een 29-jarige bestuurder uit Hasselt onderschept die alarm blies en drie uur niet mocht rijden. Zijn wagen werd ook getakeld omdat hij geen geldige verzekering kon tonen. Vijf personen werden vrijdagnacht ten slotte beboet omdat ze alcohol dronken op straat. siol