Hoe een piepkleine beroepsgroep een van de machtigste lobbymachines achter zich heeft

De landbouwsector is vandaag goed voor nog amper 1 procent van de beroepsbevolking. Toch blijft de Boerenbond een machtige lobbymachine die zijn 16.000 aangesloten land- en tuinbouwers overstijgt. Dankzij een eigen holding met een vermogen van 5 miljard euro, een breed netwerk van plattelandsorganisaties en een stevige voet tussen de deur bij cd&v. En dat voor een organisatie die ooit door een pastoor is opgericht, om het Vlaamse platteland katholiek te houden.

Machtsfactor 1: Geld

“Een van de rijkste en meest solide vennootschappen van het land”

“Om te dienen, moeten we eerst verdienen.” Met dat gevatte antwoord weerlegde Jan Hinnekens als Boerenbond-voorzitter de kritiek dat zijn organisatie via allerhande participaties en bedrijven overdreven grote winsten maakte. Dat was in de jaren 1980. Maar veertig jaar later is er weinig veranderd. De winsten zijn alleen maar groter geworden, en Hinnekens’ opvolger Lode Ceyssens verantwoordt dat nog steeds op dezelfde manier. “Dankzij die middelen kunnen wij de belangen van de land- en tuinbouwers beter verdedigen”, zegt hij.

Wanneer het over de macht van de Boerenbond gaat, gaat het in de eerste plaats over zijn financieel-economische macht. Hij is niet enkel een belangenvereniging van de landbouwsector, maar tegelijk ook de belangrijkste economische speler in die sector. Via de holding Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB) participeert de Boerenbond in meer dan zeventig bedrijven. Samen bieden die ongeveer alles wat een landbouwer vandaag nodig heeft: van de 250 Aveve-winkels tot pakweg de fabrikant van landbouwmachines John Deere, veevoederproducent Dumoulin en de gespecialiseerde boekhoudkantoren van SBB.

Die participaties zijn een toenemend financieel succes. Het zakenblad Trends noemde MRBB eerder dit jaar “een van de rijkste en meest solide vennootschappen van het land”. De holding zit volgens de meest recente gegevens op een eigen vermogen van 5 miljard euro, met vorig jaar een winst van 610 miljoen euro. Van die jaarlijkse winsten vloeit telkens zo’n 30 miljoen euro naar de werking van de Boerenbond. Vorig jaar was dat met 21,6 miljoen euro iets lager.

Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens. — © luc daelemans

Volgens voorzitter Ceyssens is die geldstroom nodig omdat de lidgelden van de Boerenbond maar 11 procent van de werking dekken. “Zo kunnen we het lidgeld laag houden en toch een waaier aan opleidingen aanbieden, of kunnen we onderzoek en ontwikkeling ondersteunen”, zegt hij. “Ook kunnen we dankzij die middelen de belangen van de land- en tuinbouwers beter verdedigen. En we ondersteunen initiatieven zoals de zorgboerderijen.”

Critici daarentegen zien hierin vooral een economische verwevenheid, die ervoor zou zorgen dat de belangen van de Boerenbond-bedrijven voorgaan op de belangen van boeren zelf. “Zo heeft de Boerenbond zijn stempel kunnen drukken op de schaalvergroting in de Vlaamse landbouw”, zegt historica Leen Van Molle (KU Leuven), die de geschiedenis van de organisatie heeft geschreven. “Vergelijk dat met Wallonië, waar de Franstalige tegenhanger van de Boerenbond lang niet zo sterk staat. Daar heeft bijvoorbeeld de biolandbouw een hogere vlucht genomen. In Vlaanderen daarentegen is de Boerenbond heel dominant en zet die in op kapitaalintensieve land- en tuinbouw. Die keuze is interessant voor de vele toeleverende bedrijven van de Boerenbondgroep, die winsten willen genereren. Maar het werkt averechts voor de landbouwers zelf, die geconfronteerd worden met grote investeringen en lage winsten. Als lobbyorganisatie heeft de Boerenbond als doel om de boeren te beschermen, maar eigenlijk duwt ze hen op die manier net uit de stiel.”

Die financieel-economische verstrengeling zit nochtans al sinds de oprichting van de Boerenbond, in 1890, in de structuren ingebakken. Al ging dat in die beginjaren nog lang niet om “verdienen om te dienen”. De oorspronkelijke bedoeling was om de honderdduizenden kleine boeren in Vlaanderen via die bedrijven extra service aan te bieden. De landbouw zat in een diepe crisis en de boeren raakten maar moeilijk aan een lening of verzekering. Ook betaalbare veevoeders en kunstmest ontbraken. “De Boerenbond speelde daar van bij het begin op in, met onder meer de productie van veevoeders en de oprichting van een spaar- en kredietkas”, zegt Van Molle. “Al was dat niet het enige doel. Het algemeen stemrecht zat eraan te komen en de oprichters, pastoor Jacob-Ferdinand Mellaerts en twee katholieke parlementsleden, wilden de landelijke bevolking aan de katholieke partij binden.”

Doorheen de jaren groeide de “extra service” uit tot een netwerk van bedrijven en uiteindelijk tot de kapitaalkrachtige holding MRBB van vandaag. Bovendien is de eigen Cera-bank intussen onderdeel geworden van de KBC-groep. Daardoor heeft de Boerenbond vandaag nog steeds 11,5 procent van de KBC-aandelen in handen. Dat levert niet alleen elk jaar een aardig dividend op, maar ook een beslissende stem in de op één na grootste bank in België. Wie dus met de Boerenbond spreekt, spreekt met een van de zwaargewichten van de Belgische economie.

Machtsfactor 2: Netwerk

Vele keren groter dan de 16.000 actieve land- en tuinbouwers die lid zijn

De Boerenbond haalt zijn macht ook uit een breed netwerk en de sleutelposities die hij vandaag nog steeds bezet houdt. Historica Leen Van Molle omschrijft het als: “De Boerenbond is vergroeid met het systeem.” Zo is de Boerenbond nog steeds lid van de zogenoemde Groep van Tien, het belangrijkste sociaal overleg van het land. Daar zit hij aan de werkgeverskant, samen met VBO en Unizo, tegenover de grote vakbonden. Ook heeft hij een vaste plek in tal van adviesraden en in het bestuur van de VDAB.

Dat de Boerenbond die postjes zo is kunnen blijven vasthouden, ondanks de neergang van de landbouw, is onder meer te danken aan een keuze uit de jaren 1970. Het Boerenbond-bestuur zag zijn ledenbestand stevig slinken en heroriënteerde zich van een lobbyorganisatie voor boeren naar een belangenbehartiger van het plattelandsleven in het algemeen. De Landelijke Gilden, gericht op vrijetijdsbesteding en cultuur, kregen vanaf dan een aparte werking, net als de vrouwen- en jongerenafdeling. Een keuze die vruchten afwierp. Terwijl Europese zusterorganisaties hun ledenaantal tussen de jaren zestig en negentig tot 60 procent zagen afnemen, bleef dat in Vlaanderen op die manier relatief beperkt. De Boerenbond bleef een grote ledenorganisatie.

Vandaag zitten al die afdelingen nog steeds samen op het hoofdkantoor in Leuven en ze krijgen ook allemaal werkingsmiddelen uit de pot van de MRBB. Hun werking blijft telkens wel apart. Ook tegenover de buitenwereld lopen ze niet te koop met die banden. De Boerinnenbond heet vandaag Ferm en verwijst in zijn voorstelling op de website zelfs niet meer naar de landbouw, laat staan de Boerenbond. Hetzelfde met de jeugdbeweging KLJ. Ook die is deel van de groep, maar op haar website gaat de voorstelling van KLJ niet verder dan “we doen dit in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel”.

Maar zo is de Boerenbond dus wel vele keren groter dan de 16.000 actieve land- en tuinbouwers die vandaag lid zijn. Een ledenaantal dat in historisch perspectief heel laag is – in de gloriejaren waren dat er meer dan 100.000 – maar ook vandaag is dat relatief gezien eigenlijk weinig. Zo gaat het “maar” over twee derde van alle actieve boeren. Bovendien combineren sommige leden dat met een lidmaatschap van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), de tweede, kleinere landbouwersorganisatie. En dan gaat het ook nog eens vaak om papieren leden, die het tijdschrift Boer & Tuinder willen ontvangen, maar verder weinig voeling met de organisatie hebben.

Het religieuze aspect van de Boerenbond is intussen trouwens ook aangepast aan de veranderende tijden, al heeft dat wel langer geduurd. Zo stond er tot 2013 nog een christelijk kruis in het logo. Maar de inspiratie is er nog steeds. De Boerenbond heeft zelfs nog een algemene proost in dienst. “De meeste vergaderingen, tot en met het hoofdbestuur, beginnen bij de Boerenbond nog steeds met een moment van bezinning”, zegt proost Jos Daems. “Geen klassiek gebed, maar een tekst die van toepassing is op een bepaald thema of tijd van het jaar. Daarnaast is het belangrijk om de leden op lokaal niveau bij te staan bij de moeilijke momenten in het leven.”

Machtsfactor 3: Politiek

Zeker in West-Vlaanderen nog altijd vinger in de pap bij lijstvorming cd&v

Dan zijn er nog de historische banden tussen cd&v en Boerenbond, iets waar N-VA de jongste jaren graag op schiet. Voormalig cd&v-minister Joke Schauvliege was volgens de Vlaams-nationalisten “een marionet van de Boerenbond”, en ook in het recente verzet tegen het mestactieplan ziet de partij een een-tweetje tussen cd&v en de landbouworganisatie.

Al is er volgens cd&v zelf al lang geen sprake meer van een exclusieve relatie tussen de twee. “De Boerenbond is een belangrijke partner, maar we spreken met iedereen”, zegt Robrecht Bothuyne, die als cd&v-ondervoorzitter verantwoordelijk is voor de contacten met het middenveld. “Wij waren bijvoorbeeld de enige partij die na de klimaatmars de Klimaatcoalitie voor overleg heeft uitgenodigd. Onze partij staat open voor elke organisatie die zich over het beleid wil uitspreken.”

LEES OOK. Europa stelt zich veel vragen over uitkoopregeling varkensboeren

Daarmee is op papier voor cd&v elke organisatie gelijk, maar in de feiten blijkt de Boerenbond toch nog steeds iets gelijker dan de andere. Het is natuurlijk niet meer zoals vroeger, toen de drie zogenaamde standen – Boerenbond, ACW (het huidige Beweging.net) en de zelfstandigenorganisatie (nu Unizo) – onderling beslisten wie welke plaats op de CVP-lijst kreeg. Maar helemaal weg is dat systeem nog niet.

Zeker in West-Vlaanderen heeft de Boerenbond bij de lijstvorming nog steeds een vinger in de pap. “De Boerenbond is de laatste stand die nog rechtstaat”, omschrijft een West-Vlaamse cd&v’er het zelfs. Wanneer de kieslijsten worden samengesteld, is er nog steeds overleg met de Boerenbond. Het is dan ook geen toeval dat net in West-Vlaanderen zowel op de Vlaamse als de federale cd&v-lijst in 2019 een “Boerenbonder” in de top drie stond.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat doorheen de twintigste eeuw gemiddeld één op de vier CVP-parlementsleden tot de Boerenbond-stand behoorde. Vandaag is die verhouding in het Vlaams Parlement, waar de belangrijkste landbouwbevoegdheden zitten, iets lager. De parlementsleden met een Boerenbond-stempel zijn Bart Dochy (West-Vlaanderen), Stijn De Roo (Oost-Vlaanderen) en Tinne Rombouts (Antwerpen): drie op een totaal van negentien. Tot vorig jaar was daar ook nog de Limburger Lode Ceyssens, maar die is intussen voorzitter van de Boerenbond geworden.

cd&v-parlementslid Bart Dochy. — © Stefaan Beel

Volgens Bart Dochy zijn die parlementsleden daarmee niet per definitie de vertegenwoordigers van de Boerenbond. “Bij de lijstvorming gaan we op zoek naar diverse profielen, landbouw is daar één van”, zegt Dochy, die vóór zijn politieke carrière zelf bij de Boerenbond heeft gewerkt. “Natuurlijk heb ik nog mijn contacten uit het verleden en natuurlijk heb ik overleg met de Boerenbond, maar dat gaat altijd over inhoudelijke dossiers. Er is geen exclusieve band of een structureel overlegorgaan meer.”

Vanuit de natuurbeweging is er kritiek dat cd&v uitgerekend twee Boerenbonders in de parlementscommissie Leefmilieu en Omgeving heeft gezet, waar alle gevoelige dossiers rond natuur en landbouw samenkomen. Maar volgens Tinne Rombouts, die dat samen met Stijn De Roo doet, is dat complotdenken. “Vanuit mijn achtergrond heb ik daarin nu eenmaal mijn expertise opgebouwd”, zegt ze. “Met de Boerenbond heeft dat niks te maken.”

LEES OOK. Eindelijk eerste goedkeuring voor wat er rest van betonstop

En dan is er nog het kabinet-Landbouw. In de Vlaamse regering heeft cd&v altijd al de minister van Landbouw geleverd, met Agalev/Groen tussen 1999 en 2004 als enige uitzondering. De Boerenbond zou daarbij ook altijd een voet tussen de kabinetsdeur hebben gehad. De huidige landbouwminister Jo Brouns wordt zelf niet tot de Boerenbond gerekend, maar ook op zijn kabinet hebben twee adviseurs een Boerenbond-achtergrond. Jannes Maes komt uit de Europese koepelorganisatie voor jonge landbouwers en uit de Groene Kring, de jongerenafdeling van de Boerenbond. Christel Covens heeft een verleden bij SBB, het boekhoudkantoor van de Boerenbond. “Maar zij zitten niet op het kabinet omdat er een link is met de Boerenbond”, zegt de woordvoerder van Brouns. “De minister heeft hen aangetrokken voor hun persoonlijke expertise.”

Daarmee zijn er voor cd&v geen exclusieve banden meer. Maar de historische netwerken zijn er nog steeds. De beide organisaties lijken elkaar recht te houden in de geest van pastoor-stichter Mellaerts: het landelijke Vlaanderen katholiek houden. Maar net zoals cd&v de deuren openzet voor andere organisaties, zoekt ook de Boerenbond steeds meer connectie met andere partijen. “Ik spreek met alle politieke partijen”, zegt Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens. “Iedere beleidmaker die relevant is voor de landbouw, is belangrijk voor ons, zonder onderscheid tussen partijen.”

Een doel dat belangrijker wordt naarmate cd&v zoals het er nu naar uitziet, electoraal verder wegzakt. Als de christendemocraten straks niet meer in de regering zitten, levert ook de Boerenbond een heel stuk van zijn macht in. En dan zal de organisatie het moeten doen met partners zonder gedeelde geschiedenis.