Kevin Durant loodst Brooklyn Nets weer naar winst, Tatum helpt Celtics aan zege tegen Pistons

Kevin Durant en de Brooklyn Nets hebben zaterdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA tegen de Los Angeles Clippers een 110-95 zege behaald.

Durant was bij Brooklyn de grote uitblinker met 27 punten. Bij de Clippers kwam Paul George tot zeventien punten. Het is voor de Nets hun vierde overwinning in vijf wedstrijden sinds de andere ster van het team, Kyrie Irving, werd geschorst nadat hij online een antisemitische film promootte.

De Boston Celtics, ook op dreef, voegden een zesde overwinning toe aan hun huidige reeks en dit ten koste van de Detroit Pistons (117-108). Boston kon rekenen op de 43 punten van Jayson Tatum. Voor de Pistons volstonden de 28 en 26 punten van respectievelijk Bojan Bogdanovic en Jaden Ivey niet.

De Dallas Mavericks legden de Portland Trail Blazers het zwijgen op dankzij 42 punten en een ‘triple-double’ van Luka Doncic, die ook nog goed was voor dertien rebounds en tien assists. Dallas zegevierde met 117-112. Jerami Grant scoorde 37 punten bij de Trail Blazers.

Koploper in de Western Conference Utah verloor met 121-112 tegen de Washington Wizards, die konden rekenen op 31 punten van Kristaps Porzingis.