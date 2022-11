Paparazzibeelden tonen: Kat Kerkhofs en Hadise kunnen het goed vinden met elkaar in Turkije

Tegenwoordig is Kat Kerkhofs veel te vinden in Turkije nadat Dries Mertens voetbalploeg Napoli inruilde voor Galatasaray. De presentatrice voelt zich er al goed thuis, dat blijkt uit paparazzibeelden. Dit weekend had ze afgesproken met Hadise: wij kennen haar als de Molse zangeres en voormalige Idool-kandidate, maar in Turkije is ze een echte superster. Niet vreemd dus dat de twee werden opgewacht door lokale paparazzi na hun uitstapje aan ‘Istinye Park’, een shoppingcenter in Istanboel.