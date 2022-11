Pro League grijpt in na zoveelste incident met supporters en roept alle clubs maandag samen: “Zullen ons plan versneld invoeren”

De wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen ontspoorde zaterdagavond compleet door toedoen van een groep supporters. Er werden vuurpijlen en tennisballen op het terrein gegooid, waarna de match uiteindelijk gestaakt moest worden. Het is bovendien niet het eerste incident van de laatste weken. Standard - Anderlecht moest onlangs gestaakt worden toen de bezoekende fans over de schreef gingen, na afloop van AA Gent - Club Brugge maakten de supporters het vorige week ook al bont.

Ook in de lagere reeksen liep het zaterdagavond overigens mis. In Eerste Nationale bestormden fans van La Louvière het veld van concurrent Francs Borains, waarna ze de thuisfans aanvielen. Ook die wedstrijd werd definitief gestaakt. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

“Morgenochtend roep ik alle clubs samen over voetbalveiligheid”, schrijft Pro League-CEO Lorin Parys op Twitter. “Het kan niet langer dat een groep ons voetbal kaapt voor andere doeleinden. Die groep moet eruit. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen en ons plan versneld invoeren. Daarvoor reiken we de hand naar alle partners”, klinkt het.