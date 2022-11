Het lijkt wel een strijd geworden om te tonen wie het beste vuurwerk in het stadion kan smokkelen. Proficiat Anderlecht-, Standard-, Antwerp-, Union-, Gent- en Charleroi-hooligans. Jullie kunnen het. We weten dat jullie sluw genoeg zijn. Is het nu goed geweest met het plezier van veel andere voetballiefhebbers te vergallen?