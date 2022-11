Pangeos: de drijvende schildpad die het grootste cruiseschip ter wereld moet worden

362 meter lang, 64 meter breed, 18 verdiepingen hoog en ruimte voor bijna 7.000 gasten en 2.300 bemanningsleden. Op dit moment is ‘Wonder of the Seas’ veruit het grootste cruiseschip ter wereld, maar lang zal het die titel allicht niet meer kunnen houden. Royal Caribbean, de rederij achter het ‘Wonder’, maakte vorige week al plannen bekend voor de nog grotere ‘Icon of the Seas’, maar beide mastodonten lijken miniem in vergelijking met wat de Italiaanse ontwerpstudio Lazzarini in gedachten heeft.

Het concept heet Pangeos. Een 550 meter lang en 610 meter breed gevaarte in de vorm van een schildpad. Een schip zo groot dat er een nieuwe term voor bedacht moest worden: geen megajacht, maar een “terajacht”. “Als iemand de Pangeos daadwerkelijk wil realiseren, moet die rekening houden met een kostenplaatje van ongeveer 8 miljard euro en een bouwtijd van acht jaar”, zo luidt het bij de Italianen.

Daarvoor krijg je onder meer in ruil: een drijvend luxeresort met voldoende villa’s, appartementen en penthouses om 60.000 mensen te huisvesten, een gigantisch dak met 30.000 zonnepanelen die de schildpad moeten aandrijven en tussenin nog wat landingsplaatsen voor de helikopters van de gasten, negen elektromotoren van elk 16.800 pk die het schip met een maximale snelheid van “maar liefst” 9,2 kilometer per uur kunnen doen voortbewegen, een winkelcentrum, beachclubs, zwembaden...

Lazzarini, die er ook mee pronkt dat de schildpad “onzinkbaar” zou zijn, heeft nog niet bekendgemaakt of zich al geïnteresseerde partijen hadden gemeld om het project te realiseren.