Topfavorieten winnen vlot, maar toch enkele verrassingen op eerste dag Grand Slam of Darts

In het Engelse Wolverhampton is zaterdag de Grand Slam of Darts begonnen. Op de openingsdag boekten favorieten Peter Wright, Gerwyn Price en Michael van Gerwen zonder al te veel moeite hun eerste zege. Elders vielen er wel al een paar verrassingen te noteren.

De Grand Slam of Darts moet het dit jaar zonder Belgen stellen, want ook Dimitri van den Bergh slaagde er niet in om zich te plaatsen. Het toernooi begint met 32 spelers die in acht groepen van vier verdeeld worden: nadien volgt een knock-outfase. Zaterdag werkten de deelnemers hun eerste groepswedstrijd af.

Wereldkampioen Peter Wright maakte gemakkelijk komaf met Fallon Sherrock (5-1), Michael van Gerwen versloeg Nathan Rafferty (5-2) en Gerwyn Price klopte Ted Evetts met 5-1. De top drie van de wereld kende dus een vrij zorgeloze eerste dag.

Elders vielen wel al enkele opvallende uitslagen te noteren. Vicewereldkampioen Michael Smith had het niet onder de markt tegen Lisa Ashton, maar won wel met 5-3. Nathan Aspinall verloor van de Schot Alan Soutar met het kleinste verschil (5-4), kersvers Europees kampioen Ross Smith ging de boot in tegen Luke Woodhouse (5-4) en ook toptalent Josh Rock verloor nipt van Ryan Searle (5-4).

Zondag staan de volgende groepswedstrijden op het programma.

Alle uitslagen van de eerste wedstrijddag:

Groep A

Dave Chisnall - Raymond van Barneveld 3-5

Gerwyn Price - Ted Evetts 5-1

Groep B

Simon Whitlock - Mensur Suljovic 5-2

Danny Noppert - Christian Perez 5-4

Groep C

Joe Cullen - Ritchie Edhouse 5-1

Michael Smith - Lisa Ashton 5-3

Groep D

Dirk van Duijvenbode - Martin Schindler 5-4

Rob Cross - Adam Gawlas 5-2

Groep E

Nathan Aspinall - Alan Soutar 4-5

Peter Wright - Fallon Sherrock 5-1

Groep F

Damon Heta - Jermaine Wattimena 2-5

Jonny Clayton - Leonard Gates 5-0

Groep G

Ross Smith - Luke Woodhouse 4-5

Michael van Gerwen - Nathan Rafferty 5-2

Groep H

Ryan Searle - Josh Rock 5-4

Luke Humphries - Scott Williams 5-2