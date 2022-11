Alle hens aan dek in Oostende, waar kwaliteitsinjectie meer dan ooit nodig is om te overleven: “Dit was ronduit beschamend”

Wie het nu niet ziet, ontkent het licht van de zon: KV Oostende heeft deze winter versterking nodig. Het kwaliteitsverschil - offday of niet - met Westerlo was ronduit pijnlijk en gênant. Enig lichtpuntje na de 6-0: Thalhammer krijgt nu zes weken om zijn gelijk te krijgen, want wij geloven niet dat deze groep in staat is om zijn gegenpressing uit te voeren.

Bij zijn aanstelling klonk het nog vurig zo: “Deze groep heeft genoeg kwaliteit. Ook om hoge pressing te spelen, ja. Het is een kwestie van principes en duidelijkheid.” En Dominik Thalhammer gaf toen ook aan dat het tijd zou koste vooraleer die principes er stevig ingepompt zouden zijn. Dat bleek in Westerlo, waar KV Oostende zowat “alles fout deed”, dixit kapitein Tanghe tijdens de rust. Het was los zand, met ondertussen zeeën van ruimtes waar Nene en Foster eens goed mee moesten lachen. Was Thalhammer na de match nog stééds overtuigd dat deze groep die hoge druk perfect kon uitvoeren, zonder een karrenvracht aan goals weg te geven? Wij geloven van niet. “Je hebt gelijk: vandaag was er te weinig kwaliteit”, zegt hij. Maar hij vroeg ook tijd. “We moeten de puntjes op de i zetten tijdens de komende weken, waar we ons systeem verder kunnen trainen.”

Duidelijk: in de bestuurskamer van KV Oostende is er heimwee naar de periode onder Blessin. Daar zochten ze iemand die zijn principes hanteert. Dat was ook meteen de reden waarom de Amerikanen al langer dachten aan het ontslag van Vanderhaeghe, die het ook maar moest roeien met de riemen die hij had. Maar de West-Vlaming zag wél dat deze groep kwalitatief en fysiek niet voldeed om dat systeem te spelen. Thalhammer gelooft daar wel in, al gaf de Oostenrijker na Westerlo wel toe dat er gezocht wordt naar versterking. “We zijn daar mee bezig, ja”, klonk het. “Vooral achterin zoeken we enkele nieuwe namen.” Terwijl Blessin nog op kanjers als Theate en Hendry kon rekenen, moet KVO het nu doen met jongens als Katelaris, verdedigers die in de Cypriotische competitie geen basisplaats hadden. Tanghe doet zijn best, maar kan het niet alleen redden.

© BELGA

Versterking is nu prioritair voor KV Oostende, of het dreigt na de winterstop voor het eerst sinds 2013 uit de Jupiler Pro League te tuimelen. “Dit was ronduit beschamend”, wist ook doelman Phillips te vertellen. “Versterking? Tja, als je 6-0 verliest en vecht tegen de degradatie, dan is het logisch dat er iets bij moet komen. Je gaat geen transfers doen wanneer je rustig meedraait en iedereen tevreden is.” Zes weken krijgt Thalhammer alvast om zijn principes verder over te brengen op de groep. En tegelijk is het aan sportief directeur Gauthier Ganaye om voor een kwaliteitsinjectie te zorgen in januari. Het is alle hens aan dek aan zee.