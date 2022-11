EERSTE KLASSE VROUWEN. 6 op 6 voor Castors Braine, 5 op 5 voor Kangoeroes Mechelen

In de eerste klasse bij de vrouwen (Top Division Women) blijven vice-kampioen Castors Braine (6 op 6) en kampioen Kangoeroes Mechelen (5 op 5 ongeslagen). Castors Braine won éénvoudig de topper bij Phantoms Boom en de Maneblussers walsten over Liège Panthers. De competitie ligt nu voor de interlanbreak (Belgian Cats, 24 en 27 november verus Noord-Macedonië en Bosnië en Herzegovina in de Leuvense Sportoase), op enkele uitgestelde matchen in de competitie en de 1/8ste finales van de Beker van België na, stil.