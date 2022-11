Australië speelt in finale tegen Zwitserland op Billie Jean King Cup

De Australische tennissters nemen het zondag in Glasgow in de finale van de Billie Jean King op tegen Zwitserland. Belinda Bencic (WTA-12) en Viktorija Golubic (WTA-77) loodsten Zwitserland zaterdagavond voorbij Tsjechië. Bencic versloeg Karolina Pliskova (WTA-32) met 6-2 en 7-6 (8/6), Golubic was met tweemaal 6-4 te sterk voor Karolina Muchova (WTA-149).

Eerder op de dag plaatste Australië zich ten koste van Groot-Brittannië voor de finale. Daar kwam een beslissend dubbelspel aan te pas. Storm Sanders en Samantha Stosur trokken daarin in een supertiebreak het laken naar zich toe. Ze versloegen Alicia Barnett en Olivia Nicholls met 7-6 (7/1), 6-7 (5/7) en 10-6. In het enkelspel had Sanders (WTA-327) al met 6-4 en 7-6 (7/3) gewonnen van Heather Watson (WTA-133). Harriet Dart (WTA-98) bracht de Britten langszij met 7-6 (7/3), 6-2 winst tegen Ajla Tomljanovic (WTA-33).

Voor Zwitserland is het de tweede finale op rij. Vorig jaar verloren Bencic, Golubic, Jil Teichmann en Stefanie Vögele in de eerste finale van de vernieuwde Fed Cup met 2-0 van Rusland. Australië werd toen in de halve finales met 2-0 uitgeschakeld door Zwitserland. In 1998 werd Zwitserland al een eerste keer runner-up van het landentoernooi voor vrouwenteams, toe met Martina Hingis als speerpunt. Australië staat voor de negentiende keer in de finale, het won de Fed Cup zeven keer: in 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973 en 1974. Na die laatste gewonnen finale greep het land liefst negen keer (1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1984, 1993, 2019) net naast de hoofdprijs.