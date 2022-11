Vooruit-voorzitter Conner Rousseau haalt uit naar vakbonden: “Creëren mee sfeer dat regering schuldig is aan hoge facturen”

In een interview met De Zondag, naar aanleiding van zijn dertigste verjaardag, is Vooruit-voorzitter Conner Rousseau erg scherp voor de vakbonden. “Ze brengen een verkeerd signaal. Niet de regering is schuldig aan de inflatie, wel die zot in Rusland: Poetin.”

Conner Rousseau begrijpt dat veel mensen zich zorgen maken over hun facturen, zo zegt hij in het interview. “Maar de vakbonden brengen een verkeerd signaal. Niet de regering is schuldig aan de inflatie, wel die zot in Rusland: Poetin.”

Volgens de Vooruit-voorzitter valt het ook op dat de “partijen die het meeste lawaai maken over het beleid, de beste vrienden zijn van Poetin”. “PVDA weigert om Rusland te veroordelen en Vlaams Belang zou Poetin zelf aan wapens hebben geholpen. Zij zouden dus beter zwijgen.”

Rousseau was ook geen voorstander van de nationale staking van afgelopen woensdag. “De vakbonden creëren mee een sfeer dat de regering schuldig is aan de hoge facturen. Dat is gewoon niet eerlijk. Let op: ik sta inhoudelijk achter de meeste eisen van de vakbonden, hè. Ik wil ook een verschuiving van de lasten op arbeid naar vermogen, en dus hogere nettolonen. Een algemene verhoging zal helaas niet lukken, maar in de sectoren waar grote winsten gemaakt worden, moet er wel opnieuw een premie kunnen komen, net zoals de Debora-premie bij de vorige onderhandelingen. Dat is realistisch socialisme.”