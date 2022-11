Thierry Neuville heeft zijn tweede zege van het seizoen beet. De 34-jarige Belg van Hyundai i20 N Rally1 verzekerde zich zondagnamiddag (lokale tijd) van de eindzege in de rally van Japan, de laatste manche van het seizoen. Het is voor Neuville de zeventiende rallyzege uit zijn loopbaan en de tweede van dit jaar na die in Griekenland.