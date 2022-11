Man die inspiratie vormde voor ‘The terminal’ met Tom Hanks, is overleden… in de luchthaven

De Iraanse man die achttien jaar in de luchthaven van Parijs heeft gewoond en de inspiratiebron vormde voor de film ‘The terminal’, is overleden. In de luchthaven. Want hoewel Mehran Karimi Nasseri uiteindelijk het recht had verworven om in Frankrijk te gaan wonen, was hij een paar weken geleden teruggekeerd naar zijn “thuishaven”.

Op het moment dat Viktor Navorski het vliegtuig neemt richting New York, breekt er een staatsgreep uit in zijn thuisland, de (fictieve) Oost-Europese staat Krakhosia. Hoewel hij alle nodige papieren op zak heeft, mag de man toch niet langs de douane. Door de staatsgreep is zijn visum ingetrokken. Resultaat: Navorski mag de VS niet in, maar mag ook niet terug naar zijn thuisland. Navorski moet dus in de luchthaven wachten tot de Verenigde Staten de nieuwe leiders van Krakhosia officieel erkennen. Maar dat kan nog lang duren...

Dat is het plot van ‘The terminal’, een film uit 2004 van regisseur Steven Spielberg met onder meer Tom Hanks (als Viktor Navorski) en Catherine Zeta-Jones in de hoofdrollen. De film is gebaseerd op het leven van Mehran Karimi Nasseri, een Iraniër die eveneens “een gevangene van diplomatieke onzekerheid” werd.

Tom Hanks als Viktor Navorski in ‘The terminal’.

België

Nasseri, in 1945 geboren in de Iraanse provincie Khoezistan, vloog in de jaren 80 van vorige eeuw voor het eerst naar Europa. Op zoek naar zijn moeder. Nadat hij uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland was gezet omdat hij niet over de juiste immigratiedocumenten beschikte, woonde hij enkele jaren in ons land. Daarna trok hij naar Frankrijk, waar hij van de 2F-terminal in de Charles de Gaulle-luchthaven in Parijs zijn thuis maakte.

‘Sir Alfred’

Genesteld op een bankje omringd door karren met de bezittingen die hij had verzameld, bracht Nasseri zijn dagen door met schrijven over zijn leven en met het lezen van boeken en kranten. Na het verschijnen van ‘The terminal’ kwam daar nog één bezigheid bij: interviews geven. Op het gegeven moment werd ‘Sir Alfred’ - zoals hij zichzelf noemde - zo druk bevraagd dat hij nog maximaal zes gesprekken per dag toestond.

Een foto van Nasseri, aan het slapen tussen al zijn bezittingen. — © AFP

In 1999 werd aan Nasseri de vluchtelingenstatus toegekend en verwierf hij het recht om in Frankrijk te blijven. Desondanks zou hij nog tot 2006 in de luchthaven blijven, waar hij op dat moment achttien jaar woonde. Er was een ziekenhuisopname nodig om hem uit zijn terminal te krijgen.

Na zijn behandeling verbleef de Iraniër enige tijd in een hostel, met het geld dat hij voor de Hollywoodfilm had ontvangen. Een paar weken geleden keerde hij echter terug naar de luchthaven, waar hij tot zijn dood heeft gewoond. “Hij werd gevonden met enkele duizenden euro’s in zijn bezit”, zo meldde een medewerker van de luchthaven. Nasseri stierf een natuurlijke dood.