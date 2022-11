Maarten Truijen uit Kinrooi is de nieuwe Mister Gay Belgium: “Ik wil de wereld een stukje mooier maken”

De 33-jarige Maarten Truijen uit Kinrooi is verkozen tot nieuwe Mister Gay Belgium. Hij volgt hiermee de in 2020 verkozen Joren Houtevels op die vorig jaar te horen kreeg dat hij vanwege de coronapandemie een jaar langer ambassadeur van de Belgische Lgbtq-gemeenschap mocht zijn.

Eerste ere-heer werd de 28-jarige Antwerpenaar Tim Küsters. De 34-jarige Jonas Defruyt uit West-Vlaanderen werd derde in de verkiezing.

Meer dan 109 mannen stelden zich dit jaar kandidaat voor de Mister Gay Belgium verkiezing. Daaruit werden uiteindelijk twaalf finalisten gekozen die de afgelopen maanden een intensief programma met allerlei workshops volgden en een eigen campagne uitwerkten met een zelf gekozen thema. Zaterdagavond moesten de twaalf kandidaten ten slotte nog het beste van zichzelf laten zien in een spetterende show en voor een jury van bekende Vlamingen.

© Carlo Coppejans

Maarten Truijen had nooit verwacht dat hij de nieuwe Mister Gay Belgium zou worden toen hij zich begin dit jaar kandidaat stelde. “Mijn doel was voornamelijk de wereld een stukje mooier te maken. Mijn intentie is gewoon liefde verspreiden, een beetje zelfliefde en liefde voor anderen. Ik denk dat de wereld daar na een paar sombere jaren echt nood aan heeft.”

LEES OOK. Maarten verdedigt regenboogkleuren van Kinrooi

Dat was, samen met preventie van zelfdoding, ook het thema samen waar Maarten zich de afgelopen maanden voor inzette en waar hij ook het komende jaar de nadruk zal opleggen. “Zelfliefde en zelfacceptatie vind ik gewoon de belangrijkste waarden die je in het leven kan hebben. Je bent wie je bent. En het stuk zelfdoding omdat ik vind dat er nog te veel mensen zichzelf omwille van hun geaardheid van het leven beroven.”

© Carlo Copejans