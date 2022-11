Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op snelwegen

Vandaag zijn er in Vlaanderen zo’n 30.000 verlichtingspalen op autosnelwegen. In totaal is 40 procent daarvan op dit moment al ledverlichting. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil een versnelling hoger schakelen en heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nu gevraagd om de overige lampen te vervangen door led tegen 2027, een versnelling van 3 jaar, schrijft De Zondag.