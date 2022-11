Wangedrag supporters kost Charleroi de zege en 50.000 euro

Net als RSC Anderlecht, na de stopgezette wedstrijd op 23 oktober bij Standard, mag Charleroi zich aan een boete van 50.000 euro van de Pro League en een disciplinaire sanctie verwachten. Dat meldde Lorin Parys zaterdagavond via Twitter.

“Een dag sportief spektakel, met anticlimax in Charleroi”, postte de CEO van de Pro League. “Vandaag overleg gehad met alle supportersfederaties die dit gedrag unisono afkeuren. Wij zullen consequent optreden.”

De wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen werd zaterdag in de 67e minuut bij 1-0 definitief gestaakt nadat supporters van de thuisploeg het veld een derde keer met vuurwerk bekogelden. In de eerste helft was de partij al twee keer stopgezet.